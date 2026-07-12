Ένα βίαιο περιστατικό προσωπικής αντεκδίκησης εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 35χρονος κατηγορούμενος είχε σχεδιάσει με ακρίβεια τις κινήσεις του, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου.

Οι δύο δράστες προσέγγισαν το στοχοποιημένο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή και χωρίς να διστάσουν, έσπασαν το τζάμι του οχήματος, ώστε να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό της καμπίνας των επιβατών.

Στη συνέχεια, άδειασαν ποσότητα εύφλεκτου υγρού στην καμπίνα και έκαψαν το αυτοκίνητο.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο όχημα, το οποίο φαίνεται ότι ανήκει στη γυναίκα του αδελφού του 35χρονου.

Αναζητείται ο συνεργός

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σε βάρος του 35χρονου, θα υποβληθεί άμεσα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της Ασφάλειας συνεχίζονται, τόσο για την πλήρη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη που εκτέλεσε χρέη συνεργού, όσο και για τη διαλεύκανση των ακριβών κινήτρων των δραστών.