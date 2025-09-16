Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης
Τεράστια διαρροή νερού υπάρχει στην περιοχή της Βούλας, όπου έχει σπάσει αγωγός της ΕΥΔΑΠ.
Η αρχική διαρροή σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί, έξω από σπίτι που βρίσκεται στην οδό Σπερχειάδος.
Κάτοικος κάλεσε την ΕΥΔΑΠ στις 14.30 το μεσημέρι, ωστόσο γύρω στις 16.00 έσκασε ο αγωγός, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια διαρροή νερού.
Ένα αυτοκίνητο της ΕΥΔΑΠ εμφανίστηκε λίγο μετά τις 17:00, για να αποχωρήσει λίγο αργότερα…
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»: