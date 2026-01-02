Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο την πρωτοχρονιά (01/01), όταν ένας 32χρονος άνδρας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τον ηλικιωμένο πατέρα του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το patris.gr, ο 74χρονος μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό μέσω ανώνυμης κλήσης από γείτονες, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της σύγκρουσης, μεταξύ των δύο ανδρών. Παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί.

Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη. Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου ως δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.

Γείτονες όμως, επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν συχνές εντάσεις μεταξύ πατέρα και γιου, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται και με το συγκεκριμένο επεισόδιο.