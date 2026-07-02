Περιστατικό που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, όταν 58χρονος χαστούκισε ένα 8χρονο παιδί και επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι.

Όλα αυτά επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές του…

Η μητέρα του ανήλικου μίλησε στο Nea Kriti και έκανε λόγο για την άσχημη ψυχολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το παιδί της. «Ο μικρός είναι πολύ στρεσαρισμένος. Είμαστε μια μικρή κοινωνία και η υπόθεση έχει ήδη γίνει γνωστή. Όλοι τον ρωτούν τι συνέβη και αυτό τον επηρεάζει ακόμη περισσότερο. Θα επισκεφθεί παιδοψυχολόγο, καθώς έχουν περάσει μόλις δύο 24ωρα από το περιστατικό», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα.

Πώς έγινε το περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν, δύο ημέρες πριν, την Τρίτη 30 Ιουνίου, όταν η 35χρονη μητέρα προχώρησε σε καταγγελία για την κακοποίηση του γιου της από τον άνθρωπο που της νοίκιαζε το σπίτι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, μόλις η 35χρονη διαζευγμένη μητέρα είχε φύγει από το σπίτι, με σκοπό να πάει στη εργασία της. Τότε την πήρε ο 58χρονος τηλέφωνο και της είπε πως οι γιοι της κάνουν πολλή φασαρία και πως είχαν σπάσει την πόρτα ενός υπνοδωματίου.

Σύμφωνα με την γυναίκα, ο «58χρονος γείτονας, ενοχλημένος από τον θόρυβο, εισέβαλε στο σπίτι και αρχικά χαστούκισε δύο φορές παιδί». Στη συνέχεια, ο άνδρας άρπαξε ένα μαξιλάρι και επιχείρησε να πνίξει το 8χρονο.

Αφότου, η μητέρα έλαβε το τηλεφώνημα του 58χρονου, τα άφησε όλα πίσω και γύρισε στο σπίτι της. Εκεί βρήκε τα δύο παιδιά της σοκαρισμένα, ενώ ο 11χρονος γιος της που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο βίαιο σκηνικό, της τα αποκάλυψε όλα. Ειδικότερα, ο ανήλικος περιέγραψε στην μητέρα του ότι ενώ έπαιζαν, έσπασαν την πόρτα και τότε ήταν που ο σπιτονοικοκύρης «μπούκαρε» στο σπίτι, χαστούκισε τον μικρό γιο δύο φορές και τον έσπρωξε στον καναπέ, πιέζοντάς του μαξιλάρι στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη γυναίκα, φεύγοντας είχε αφήσει κλειδί στην εξώπορτα, προκειμένου να μην κλειδωθούν τα μικρά παιδιά της μέσα στο σπίτι, ενώ ακόμη έμεινε μαζί τους και μια φίλη της οικογένειας, με σκοπό να τα επιβλέπει.

Μετά το περιστατικό, ο 58χρονος προσπάθησε να δικαιολογηθεί και φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα. Ωστόσο, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές στον σπιτονοικοκύρη και αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές.

Πηγή: Nea Kriti, Creta Live