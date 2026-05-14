Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 14 Μαΐου, στο Ίλιον, όταν άρχισε η καταδίωξη ενός οχήματος που δεν σταμάτησε σε έλεγχο. Το ΙΧ οδήγησε τους αστυνομικούς που το καταδίωκαν, σε ενέδρα 80 Ρομά.

Όλα ξεκίνησαν περί τις 15:20, όταν ο οδηγός ενός οχήματος αγνόησε το σήμα των Αρχών για έλεγχο, στην οδό Βελισσαρίου, στα Άνω Λιόσια και επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό. Τότε, ξεκίνησε η καταδίωξη, με κατεύθυνση προς την οδό Αναγεννήσεως και Παλαιολόγου.

Μόλις το ύποπτο όχημα και οι άντρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, μια πολυπληθής ομάδα, περίπου 80 ατόμων, επιτέθηκε στους αστυνομικούς, χρησιμοποιώντας πέτρες και ξύλα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν δύο ένστολοι. Ο ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από χτύπημα πέτρας, αλλά και από δάγκωμα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο περιπολικό, ενώ η περιοχή αναστατώθηκε από τη σφοδρότητα της επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε τρία άτομα: Τον οδηγό του αυτοκινήτου που αρνήθηκε τον έλεγχο και δύο γυναίκες που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων και την ακριβή αποσαφήνιση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες οργανώθηκε η επίθεση.