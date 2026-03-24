Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6:00 σε αποθήκη εκκλησίας στα Κάτω Πατήσια, επί της οδού Σιώκου και Λιοσίων. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν ζημιές, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε ολοσχερώς. Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Δείτε βίντεο και εικόνες
Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι, καθώς το κτήριο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι- Αθήνα, έχει αποκατασταθεί.