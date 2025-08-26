Τραγική κατάληξη είχε η μάχη για τη ζωή του 40χρονου Νίκου Καλυβιανάκη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο άτυχος άνδρας, που έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε πριν τρεις ημέρες εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος Νίκος ήταν πατέρας δύο παιδιών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική κοινωνία του Ηρακλείου, μιας και ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, είχε διατελέσει Πρόεδρος της ΑΕ Κρητών, ενώ τα τελευταία χρόνια διαχειριζόταν το καφέ στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.

Την ίδια ώρα, η 36χρονη Μαρία, που επίσης τραυματίστηκε από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας τη δική της δύσκολη μάχη για τη ζωή της.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου διερευνώνται από τις Αρχές.

Το «αντίο» του Αθλητικού Όμιλου Θερίσου

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Νίκου Καλυβιανάκη ανέβασε νωρίτερα και ο Αθλητικός Όμιλος Θερίσου.

Στην ανάρτησή της η ομάδα αναφέρει: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Νίκο, γίναμε φτωχότεροι σήμερα και σαν κοινωνία αλλά και στον αθλητισμό της πόλης μας!

Κουράγιο στην οικογένεια σου».

Η απώλεια του Νίκου Καλυβιανάκη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνία του Ηρακλείου, και στον χώρο του τοπικού αθλητισμού, όπου είχε έντονη παρουσία και προσφορά.