Ταχύτατη ήταν η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι (24/07/2026) σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καταφέρνοντας να σβήσουν τη φωτιά μέσα σε μόλις 20 με 30 λεπτά πριν επεκταθεί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Ανατολικής Αττικής.