Από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 46 και 64 ετών, για περιβαλλοντική ρύπανση, λόγω παράνομου ενταφιασμού ζωικών αποβλήτων στην Πρέβεζα.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν 12 ακόμη άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητούνται.

Η έρευνα διενεργήθηκε μετά από αίτημα του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και περιλάμβανε συμμετοχή της Ομάδας Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drone) της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αστυνομικών από Ζηρό και Άρτα, καθώς και επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Πρέβεζα: Τι έδειξε η έρευνα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 28χρονος δράστης, ενεργώντας κατόπιν εντολής 40χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας, παρέλαβε οκτώ φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων. Τα απόβλητα μεταφέρθηκαν μέσω γειτονικής εταιρείας, υπό τη διαχείριση του 64χρονου συλληφθέντα και μιας 57χρονης, και τελικά απορρίφθηκαν στο προαύλιο της εταιρείας του 40χρονου στην Περιφέρεια Ηπείρου, και συγκεκριμένα στην Πρέβεζα, όπου και ενταφιάστηκαν.

Τα ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ατόμων σε ελληνικό νησί. Η πρόσβαση στο σημείο της απόρριψης ήταν τεχνητά αποκλεισμένη με μηχανήματα έργου, φορτηγά και μεταλλικά εμπόδια.

Στους στεγασμένους χώρους εντοπίστηκαν τουλάχιστον 200 τόνοι ανάμικτων ζωικών υποπροϊόντων, σε αποσύνθεση, μαζί με Απόβλητα Εκσκαφών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) και υλικά συσκευασίας τροφίμων, ενώ οι μονάδες αδρανοποίησης και αποτέφρωσης δεν λειτουργούσαν κατά τον έλεγχο.

Η παράνομη αυτή πρακτική προκάλεσε σοβαρή ρύπανση του εδάφους, του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφορέα, θέτοντας σε κίνδυνο το οικοσύστημα της περιοχής και καθιστώντας το περιβάλλον ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, επιβαρύνοντας παράλληλα τους ζώντες οργανισμούς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

