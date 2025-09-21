Προφανώς, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται…

Πριν από ένα χρόνο, στη Σαρδηνία, ο φερόμενος ως πάμπτωχος γιος, σε απομακρυσμένο χωριό, έβαλε τη μάνα του σε ένα καταψύκτη, όταν αυτή πέθανε, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Η Ελληνίδα διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, φαίνεται ότι… ζήλεψε τον δράστη γιο της Σαρδηνίας.

Πριν από δύο χρόνια, έθαψε τη μάνα της στον κήπο, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Τελικά και οι δύο πρέπει να είχαν δει πριν από πολλά χρόνια, αυτή την περίφημη ιταλική ταινία, που αναμεταδόθηκε επανειλημμένα, μ ‘ εκείνη την κόρη, η οποία κρατούσε την μάνα της στον καταψύκτη για να συνεχίσει να παίρνει σύνταξη και επιδόματα.

Όλα τελικά έχουν ένα κοινό παρονομαστή.

Την μιζέρια και το… εύκολο κέρδος. Τουτέστιν την κομπίνα.

Η υπόθεση θρίλερ, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα (21/9), αφορά μία γυναίκα, διευθύντρια ΚΕΠ στη Βοιωτία, που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της.

Η ίδια το έκανε, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έγινε το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες Σάββατο (20/9), η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα, λέγοντας πως ήταν η μητέρα της και είχε πρόβλημα υγείας, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι τελικά την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της.

Η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας, η 63χρονη, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Η ομολογία της Διευθύντριας ΚΕΠ

Όπως έγινε γνωστό, υπήρχαν πληροφορίες ότι εμπλεκόταν η 62χρονη κόρη της, η οποία είναι Διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων Βοιωτίας.

Το πρωί του Σαββάτου (20/9), αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι που έμεναν μητέρα και κόρη, στο Κλειδί Βοιωτίας.

Εκεί εντόπισαν την κόρη, η οποία στη θέα των αστυνομικών παρουσίασε μια υπερήλικη γυναίκα με άνοια, ως την μητέρα της.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε η εν λόγω γυναίκα, 85 ετών, ήταν κάτοικος της περιοχής, και δεν ήταν η μητέρα της όπως υποστήριξε.

Να σημειωθεί πως μετά την ανώνυμη καταγγελία που έγινε για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης, οι αρχές πήγαν στο σπίτι, όπου η 62χρονη είπε στην αστυνομία πως η μητέρα της «έλειπε» και τους προέτρεψε να πάνε ξανά την επόμενη ημέρα, οπότε και εμφάνισε μια άλλη γυναίκα του χωριού ως τη μητέρα της.

Κατά την προσαγωγή της η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε.

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε μέσα στο σπίτι μας από παθολογικά αίτια. Επειδή αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα, έκρυψα το θάνατο της, προκειμένου να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξης της» είπε.

Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε ότι με τη βοήθεια ενός άνδρα από την Αλβανία, με το όνομα «Γιάννης», χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία, λέγοντας μόνο ότι έχει μετακομίσει, τη μετέφεραν και την έθαψαν στο στάβλο που διατηρούσε με την μητέρα της.

Στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο ταφής και παρουσία δικαστικού λειτουργού ακολούθησε εκταφή, κατά τη διάρκεια της οποία βρέθηκε ο σκελετός της γυναίκας και κλινοσκεπάσματα.

Σε βάρος της κόρης σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», ανθρωποκτονία από αμέλεια» και απάτη.