«Χείρα βοηθείας» στον σεισμόπληκτο λαό της Βενεζουέλας τείνει η Ελλάδα με την αποστολή κλιμακίου από εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το πρωί της Παρασκευής (3/7) αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το πρώτο κλιμάκιο, με προορισμό την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υλοποιεί την αποστολή με ιδίους πόρους, παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, και τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας που βίωσε την απόλυτη καταστροφή από τους σεισμούς που έπληξαν την χώρα.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη και μοναδική οργανωμένη ανθρωπιστική αποστολή από την Ελλάδα προς την Βενεζουέλα.

Το κλιμάκιο αποτελείται από επτά (7) έμπειρους, ειδικά εκπαιδευμένους, εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες και τον κατάλληλο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό και θα ξεκινήσει άμεσα τις επιχειρήσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου, την Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα της Βενεζουέλας αλλά και τους άλλους Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου που βρίσκονται στην χώρα.

Το κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ. θα ενισχύσει τόσο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια όσο και την κάλυψη των υγειονομικών και ανθρωπιστικών αναγκών των πληγέντων που διαβιούν σε προσωρινά καταλύματα. Υπενθυμίζεται ότι, ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά τους πληγέντες της Βενεζουέλας. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη την χώρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας από τον Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr.

Δείτε βίντεο από την αναχώρηση της αποστολής των εθελοντών: