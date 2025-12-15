Δεν χρειάζονται πάντα φώτα και μεγάλες σκηνές για να γεννηθεί η μαγεία των Χριστουγέννων. Αρκεί ένα αεροπλάνο που προσγειώνεται σε έναν απομακρυσμένο προορισμό, μια σχολική αίθουσα που γεμίζει χρώματα και παιδικά γέλια, και άνθρωποι που επιλέγουν να προσφέρουν τον χρόνο και την καρδιά τους.

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Aegean, μέσα από την εθελοντική ομάδα εργαζομένων της «Aegean Santa Crew», έφερε το πνεύμα των Χριστουγέννων σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, δημιουργώντας ξεχωριστές γιορτινές στιγμές και προσφέροντας εμπειρίες χαράς, δημιουργίας, έμπνευσης και ζεστασιάς.

Στις 3 Δεκεμβρίου του 2025, εθελοντές και πληρώματα της Aegean και της Olympic Air, επιβιβάστηκαν σε τρεις ειδικές πτήσεις με προορισμό τη Λήμνο, την Αλεξανδρούπολη, την Κω, τη Σάμο και τα Κύθηρα.

Μαζί τους μετέφεραν δώρα, γιορτινή διάθεση, αλλά και υλικά για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικων στολιδιών με τη μέθοδο του upcycling, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Στα δημοτικά σχολεία των περιοχών αυτών, οι εθελοντές, σε συνεργασία με τη We4all, συμμετείχαν μαζί με τα παιδιά σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου οι μαθητές δημιούργησαν στολίδια από επαναχρησιμοποιούμενα και φυσικά υλικά. Κάθε τάξη και κάθε σχολική αυλή, μετατράπηκε σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο εργαστήρι, γεμάτο γέλια, παιχνίδι και φαντασία. Τα παιδιά βίωσαν με ενθουσιασμό τη μαγεία των γιορτών, όχι ως θεατές, αλλά ως δημιουργοί.

Η υποδοχή που επεφύλαξαν οι μαθητές στους εθελοντές και τα πληρώματα ήταν ιδιαίτερα θερμή και συγκινητική. Με κάλαντα, κεράσματα, δώρα και μικρές εκπλήξεις, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τη δράση, καθώς και οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ανταπέδωσαν τη χαρά της επίσκεψης. Οι δημιουργίες των παιδιών κόσμησαν τις σχολικές αίθουσες, προσδίδοντας μια πιο ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ τα δώρα που προσφέρθηκαν από την Aegean, έδωσαν ακόμη πιο έντονο εορταστικό χαρακτήρα στη μέρα τους.

Η πρωτοβουλία ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στη συμβολική διάσταση των γιορτών. Η Aegean ανταποκρίθηκε στις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας, παρέχοντας τη δυνατότητα προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικών υλικών ή άλλων απαραίτητων ειδών, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

«Είναι πάντα ξεχωριστό για εμάς να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, που δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις», δήλωσε η Μαρίνα Βάλβη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της AEGEAN.

Όπως επεσήμανε, «η ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν συγκινητική και μας έδωσε τεράστια χαρά, ενώ οι εθελοντές μας, όπως πάντα, ήταν η ψυχή αυτής της προσπάθειας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «με τη δέσμευση, τη συνέπεια και την αστείρευτη ενέργειά τους, η ομάδα Aegean Santa Crew μεγαλώνει, εξελίσσεται και δυναμώνει», προσθέτοντας πως η Aegean, από τα πρώτα της βήματα, βρίσκεται σταθερά δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, τον πολιτισμό και τη συνολική ευημερία της νέας γενιάς.

Η Aegean ευχαρίστησε θερμά τους διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό και τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων που συμμετείχαν στη δράση για την εξαιρετική συνεργασία τους, καθώς και τη We4all για την πολύτιμη συμβολή της, στην οργάνωση και υλοποίηση των δημιουργικών εργαστηρίων.

Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Aegean και το «Aegean Santa Crew» συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι τα Χριστούγεννα μπορούν να ταξιδεύουν. Να φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας και να γίνονται πράξη αλληλεγγύης, δημιουργίας και ελπίδας για όλα τα παιδιά της Ελλάδας.