Με μια πράξη αγάπης και προσφοράς, την σημερινή εθελοντική αιμοδοσία, φίλοι του 20χρονου Κλεομένη, που μαχαιρώθηκε θανάσιμα τον περασμένο Μάρτιο σε οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά, τίμησαν τη μνήμη του.

Την πρωτοβουλία είχε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Κλεομένης- Ανοιχτή Αγκαλιά Στήριξης», η οποία επέλεξε την 20ή Νοεμβρίου, ημέρα γέννησης του Κλεομένη, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Θέλοντας να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, καθώς η αγάπη, η ευαισθησία και η ανιδιοτελής διάθεση να προσφέρει στους ανθρώπους γύρω του αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς του, αποφασίσαμε να τιμήσουμε την ημέρα αυτή με έναν τρόπο που αντανακλά τις αξίες που ο ίδιος πρέσβευε», επισημαίνει η ΑΜΚΕ, η οποία, με πρωτοβουλία της μητέρας του Κλεομένη, επιδιώκει να καθιερωθεί η 20ή Νοεμβρίου ως Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη μνήμη του, με στόχο η δράση αυτή να πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

«Μέσα από αυτή την προσπάθεια, θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως ακόμη και ο βαθύτερος πόνος μπορεί να γεννήσει κάτι φωτεινό. Πως η απώλεια μπορεί να γίνει αφετηρία ελπίδας και η θλίψη να μεταμορφωθεί σε δύναμη προσφοράς, όταν επιλέγουμε να στεκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Γιατί η αγάπη δεν χάνεται με την απουσία. Συνεχίζει να υπάρχει, να εμπνέει και να βρίσκει τον δρόμο της μέσα από κάθε πράξη ανθρωπιάς», τονίζει η ΑΜΚΕ.

Την ευγνωμοσύνη της και τη συγκίνηση της για τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα εκφράζει η μητέρα του Κλεομένη, Ευδοξία Φιλιπποπούλου.

«Για εμένα, η σημερινή ημέρα δεν σηματοδοτεί μόνο την ημέρα των γενεθλίων του παιδιού μου. Είναι μια ημέρα κατά την οποία το όνομά του συνδέεται με μια πράξη που έχει τη δύναμη να προσφέρει σε έναν συνάνθρωπό μας το πολυτιμότερο αγαθό: τη ζωή. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ μεγαλύτερη τιμή και βαθύτερο νόημα από το να συνεχίζει το όνομά του να εκπροσωπεί την αγάπη, την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά», υπογραμμίζει.

«… Κλεομένη μου. Μπορεί να μην μπορώ να σου σβήσω ένα κεράκι, μπορώ όμως να κρατώ άσβεστο το φως σου, δίνοντας μέσα από αυτή την προσπάθεια την ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν. Η μνήμη σου γίνεται αγάπη, η αγάπη γίνεται προσφορά και η προσφορά γίνεται ζωή», καταλήγει.

Το «παρών» στην εθελοντική αιμοδοσία, που έγινε σε χώρο στη ΔΕΘ, έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάνε Πρέλεβιτς. Στόχος της ΑΜΚΕ «Κλεομένης- Ανοιχτή Αγκαλιά Στήριξης » είναι η υποστήριξη των ανθρώπων που βιώνουν πένθος, με την παροχή ψυχολογικής και νομικής βοήθειας, αλλά και η μέριμνα για τη σίτιση τους, τις πρώτες μέρες μετά την απώλεια.