Την τρίτη εθελοντική αιμοδοσία για το 2025, διοργάνωσε σήμερα ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», στο Εντευκτήριο του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, οι εργαζόμενοι του Κοινοβουλίου ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά στο κάλεσμα, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 118 μονάδες αίματος.

Το «παρών» έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο Υπαλλήλων για την πρωτοβουλία αυτή και τους αιμοδότες για την πολύτιμη προσφορά τους.

