Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του νέου θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τελετές ονομασίας των νέων γυναικών που επιλέγουν να υπηρετήσουν στον Στρατό Ξηράς, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική τομή στη στελέχωση και τη δομή των ένοπλων τμημάτων της χώρας.

Παράλληλα με την ονομασία, ξεχώρισε η τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Ειδικοτήτων Ειδικών Δυνάμεων, όπου οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ παρέλαβαν το διακριτικό μπερέ τους, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική και εντατική περίοδο εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος εθελοντικής στράτευσης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη συστηματική συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρησιακές μονάδες υψηλών απαιτήσεων και εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, 3 εθελόντριες ονομάστηκαν ΔΕΑ στις τελετές των Εφέδρων Αξιωματικών που πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΧΕΜ) στη Σπάρτη, στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) στην Αθήνα και στη Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ) στο Λουτράκι, γεγονός που σηματοδοτεί για πρώτη φορά την παρουσία γυναικών ΔΕΑ στον Στρατό Ξηράς.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονομασίας 2 εθελοντριών Στρατονόμων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ) στην Καρδίτσα, ενώ στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πράσινου μπερέ σε 9 εθελόντριες, οι οποίες ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση του Σχολείου Ειδικοτήτων Ειδικών Δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, oι ανωτέρω τελετές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή και εξέλιξη του θεσμού της Εθελοντικής Στράτευσης Ελληνίδων, διευρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε κύρια αντικείμενα και ειδικότητες του Στρατού Ξηράς.