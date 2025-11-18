Εθελοντής πυροσβέστης διέσωσε ηλικιωμένο στην Καβάλα, όταν ξέσπασε φωτιά στο τροχόσπιτό του.

Ο διασώστης, Μιχάλης Αλτιπουλάκης μίλησε στο Star και είπε πως άκουσε ουρλιαχτά, κάποιος φώναζε πως καιγόταν.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Πήγα στο αμάξι και πήρα κράνος, μάσκα, γάντια. Έκανα την πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσω τον άνθρωπο, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό κύμα».

Τέλος ο κ. Αλτιπουλάκης έκλεισε λέγοντας: «Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν που ήμουν μέσα στο καμένο τροχόσπιτο και βλέπω μια μποτίλια 20κιλη υγραερίου μέσα στις φλόγες και λέω “αμάν αυτή δεν έχει σκάσει”. Της έριχνα νερό με το λάστιχο. Κατάφερα και έριξα την θερμοκρασία στη μία γωνία με τους κουβάδες, τον πυροσβεστήρα και τα νερά και στην συνέχεια ήρθε ακόμη ένας κύριος, τον πιάσαμε, τον τραβήξαμε και τον βγάλαμε έξω».

Δείτε το βίντεο: