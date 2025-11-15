Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό στο ύψος της Υλίκης, όταν στις 5:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με τουριστικό λεωφορείο στο 99ο χιλιόμετρο.

Συγκεκριμένα, το τουριστικό λεωφορείο που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα, εξετράπη της πορείας του, όταν ο οδηγός του από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να προσκρούσει στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, για νοσηλεία χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος

Αλ.Π.

Πηγή: LamiaReport.gr