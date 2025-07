Επιμένει η Εθνική Τράπεζα στη μονομερή μετατροπή της σύμβασης που έχει με δεκάδες χιλιάδες πελάτες της, με βάση την οποία θα μετατρέψει από τον Σεπτέμβριο τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, καθώς και τους τρεχούμενους/όψεως σε «προνομιακούς», με την χρέωση 0,80 ευρώ τον μήνα.

Παρά το ότι η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες 0,7 δισεκατομμύρια κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, μάλλον θέλει να βγάλει από τη μύγα ξύγκι, χρεώνοντας τους πελάτες της για υπηρεσίες που διαφημίζει ως «παροχές» και μάλιστα χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση των ιδίων. Υπενθυμίζεται, ότι παρά τα τεράστια κέρδη και τις αθέμιτες αυτές πρακτικές, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών που θεσπίστηκε το 2010 προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση, παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα που οι τράπεζες δεν πληρώνουν τους φόρους, όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και οι πολίτες, ο Παύλος Μυλωνάς CEO της ΕΤΕ, αμείβεται με 1.440.878 ευρώ ετησίως.



Η «Ζούγκλα» μίλησε με την Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία μας ανέφερε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Ένωση, μετά τις δεκάδες καταγγελίες που έλαβε από πελάτες της Εθνικής. Επιπλέον μας ανέφερε ότι αν η τράπεζα δεν προχωρήσει σε άρση της μονομερούς αυτής ενέργειας και αν η κυβέρνηση δεν επιβάλει τα δέοντα, ως οφείλει, η ΕΚΠΟΙΖΩ προσανατολίζεται να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Η κα Καλαποθαράκου καταγγέλλει ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες, εναντίον των καταναλωτών. Η μία είναι η μονομερής αλλαγή της σύμβασης, χωρίς την ρητή συγκατάθεση του δεύτερου μέρους. Η άλλη είναι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που φτάνουν μέχρι του σημείου της απόπειρας παραπλάνησης των καταναλωτών, καθώς εμφανίζονται ως «παροχές» υπηρεσίες που ούτως ή άλλως είναι δωρεάν.

Επίσης μας αποκάλυψε ότι τόσο η Εθνική, όσο και άλλες τράπεζες, έχουν θεσπίσει σειρά καταχρηστικών χρεώσεων, τις οποίες καταγράφει η ΕΚΠΟΙΖΩ, προκειμένου να προχωρήσει να ανάλογες ενέργειες.

Ακούστε όσα είπε στην «Ζούγκλα» η κα Καλαποθαράκου:

Τι αναφέρει η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στην ανακοίνωσή της

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), ενημερώνει ότι έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες για την προσπάθεια της Εθνικής Τράπεζας να παρακάμψει την κατάργηση των προμηθειών, ενώ συνιστά στους καταναλωτές να ενεργήσουν οι ίδιοι και να δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, εντός μάλιστα προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής:

«Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες από καταναλωτές σχετικά με επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ), με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της – καταθέτες, ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από «απλού ταμιευτήριου/απλού τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων» με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές τους.

Οι καταναλωτές – δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με τη χρέωση του νέου αυτού λογαριασμού θα πρέπει να ενεργήσουν οι ίδιοι και να δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, εντός μάλιστα προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα ειδικά προνόμια αφορούν σε δωρεάν υπηρεσίες όπως: δωρεάν εξερχόμενα και εισερχόμενα εμβάσματα μόνο μέσω digital-banking μέχρι 5.000 EUR, δωρεάν φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, δωρεάν μεταφορά χρημάτων έως 500 EUR ημερησίως μέσω IRIS Payments, δωρεάν απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών digital-banking ή ATM, δωρεάν παροχή έκτακτου αντιγράφου κίνησης».

Παράλληλα, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. επισημαίνει ότι:

«Στο βαθμό που η ΕΤΕ προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης και την αλλαγή των χαρακτηριστικών του λογαριασμού, οι νέοι όροι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τον καταναλωτή για να έχουν ισχύ. Η λογική χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του δικαιούχου (opt-out) που ακολουθεί η τράπεζα εκτός από παράνομη, αναμένεται να επιβαρύνει χιλιάδες καταναλωτές, ιδίως όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που δε θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την εναντίωσή τους.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη πολιτική της τράπεζας θεωρείται και ως παραπλανητική, αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεδομένου ότι, τα δήθεν προνόμια αφορούν σε υπηρεσίες που παρέχονται – τουλάχιστον κάποιες από αυτές – ήδη δωρεάν από 20/01/2025, οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι νέες τραπεζικές χρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.5167/2024. Ειδικότερα, οι πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών web/mobile/internet banking, η φόρτιση προπληρωμένης κάρτας έως εκατό 100 ευρώ ημερησίως, η μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS Payments. Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τα συγκεκριμένα προνόμια πράγματι αντισταθμίζουν τη μηνιαία χρέωση. Ιδιαίτερη αδιαφάνεια καλύπτει λ.χ. τα δήθεν δωρεάν εξερχόμενα και τα εισερχόμενα εμβάσματα μέσω digital-banking μέχρι 5.000 ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν τις συνήθεις στην πρακτική μεταφορές πίστωσης (που πλέον έχουν ούτως ή άλλως από πολύ μικρή έως μηδενική χρέωση) ή μόνο τα πιο δαπανηρά εμβάσματα, ενώ ταυτόχρονα τίθενται όροι και περιορισμοί (πολιτική ορθής χρήσης) για τους οποίους ουδεμία αναφορά κάνει στην επιστολή της προς τους δικαιούχους».

«Δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις διαφάνειας»

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ συνεχίζει την ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι δέουσες διατυπώσεις διαφάνειας, ενώ ζητά από την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη χρέωση. Τέλος, ζητάει από τους καταναλωτές – πελάτες της Εθνικής Τράπεζας που έλαβαν επιστολές για την αυτόματη μετατροπή του καταθετικού τους λογαριασμού σε «λογαριασμό προνομίων», να διαμαρτύρονται γραπτώς, με τη συμπλήρωση του υποδείγματος στην ιστοσελίδα της:

«Είναι λοιπόν εμφανές ότι, ούτε οι διατυπώσεις διαφάνειας τηρήθηκαν, ούτε εν τέλει προκύπτει ότι οι επιπλέον «υπηρεσίες» που καλύπτονται με τη μηνιαία χρέωση δικαιολογούν το κόστος αυτό ή συμφέρουν περισσότερους από μία πολύ μικρή μειοψηφία των καταναλωτών, κυρίως όσων ασκούν πολλές και υψηλού κόστους συναλλαγές.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καταγγέλλει τη μονομερή και αντισυμβατική πρακτική της Εθνικής Τράπεζας για την αυτόματη μετατροπή των τραπεζικών λογαριασμών από απλού ταμιευτηρίου/απλού τρεχούμενου σε «λογαριασμό προνομίων» με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές των καταναλωτών, ως καταχρηστική, αδιαφανή, παράνομη και αυθαίρετη.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια για να προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στο πλαίσιο της προάσπισης των συλλογικών τους συμφερόντων και καλεί:

την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει άμεσα τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και να απέχει από κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εν λόγω καταθετικών λογαριασμών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή να παρέμβει άμεσα και να απαγορεύσει τη χρήση καταχρηστικών συμβατικών όρων αλλά και αθέμιτων πρακτικών στις οποίες μετέρχεται η Εθνική Τράπεζα και να προστατεύσει τους καταναλωτές από την παράνομη και καταχρηστική αυτή πρακτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις στην Εθνική Τράπεζα και σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ακολουθεί τις εν λόγω πρακτικές.

Τέλος, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τους καταναλωτές – πελάτες της Εθνικής Τράπεζας που έλαβαν επιστολές για την αυτόματη μετατροπή του καταθετικού τους λογαριασμού σε «λογαριασμό προνομίων» να διαμαρτύρονται γραπτώς, με τη συμπλήρωση του υποδείγματος στην ιστοσελίδα της».