Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Η χώρα που δέχτηκε το πλήγμα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά διαθέτει μόνο δύο εξειδικευμένα κέντρα υποδοχής εγκαυματιών, το ένα στην Λωζάνη και το άλλο στην Ζυρίχη. Αυτή την επιλογή έχει κάνει το ελβετικό κράτος, προκρίνοντας την δημιουργία δύο κέντρων υψηλής εξειδίκευσης με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις στον τομέα των εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα της Ελβετίας οι εγκαυματίες υψηλού κινδύνου είναι σπάνιοι ασθενείς. Όπως επισημαίνεται από την εφημερίδα Le Monde είναι πολύ πιθανό εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά, να χρειάστηκε ήδη να μεταφερθούν αμέσως σε εγκαταστάσεις εντός του Γαλλικού εδάφους ή στην Ιταλία, δεδομένου ότι οι Αρχές στο Ελβετικό θέρετρο έδειξαν σημαδια ότι ξεπεράστηκαν από τα γεγονότα ή ότι αιφνιδιαστηκαν από τον αριθμό των θυμάτων.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.