Η τελετή εγκαινίων του ανακαινισμένου υποστέγου υποστήριξης των νέων ελικοπτέρων MH-60 Romeo της διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Κοτρωνίου.

Όπως αναφέρει το ΓΕΝ, η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΝ αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα, ο οποίος εκπροσώπησε και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος, επίτιμοι αρχηγοί του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΝ και της Αεροπορίας Στρατού, μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και λοιποί προσκεκλημένοι.