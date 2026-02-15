Ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τη δυτική Ελλάδα άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές, με την Ήπειρο και τη Μεσσηνία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Δρόμοι έχουν καλυφθεί από φερτά υλικά και βράχια, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

Στην Ήπειρο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν αλλεπάλληλες κατολισθήσεις. Η Ιόνια Οδός έχει διακοπεί στο ύψος της Συκούλας λόγω μεγάλης κατάπτωσης, με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Παράλληλα, κεντρικοί οδικοί άξονες έχουν επιβαρυνθεί από πτώσεις βράχων και συσσώρευση χωμάτων.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στην Πάργα, όπου οχήματα υπέστησαν ζημιές από καταπτώσεις, ενώ σε περιοχές όπως η Ανθούσα και η Αγιά τα συνεργεία δίνουν μάχη για να διατηρήσουν ανοιχτές τις προσβάσεις. Η έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους, έχει προκαλέσει αστάθεια και συνεχή φαινόμενα διάβρωσης.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Πρέβεζα, με κατολισθήσεις να σημειώνονται σε διάφορα σημεία, ακόμη και κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας. Στη Μυρσίνη καταγράφηκε σοβαρή κατάπτωση στην είσοδο του χωριού, ενώ στον Μύτικα παραμένουν έντονα τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές απώλειες.

Στη Μεσσηνία, οι έντονες βροχές προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις. Στη Μεσσήνη κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλαιού σπιτιού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Καλλιέργειες και θερμοκήπια έχουν πλημμυρίσει, ενώ αυξημένη είναι η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Πάμισο, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ηλεία, όπου κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού. Η άνοδος της στάθμης των ποταμών προκαλεί ανησυχία για πιθανές υπερχειλίσεις, εφόσον συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Παρά τις δυσκολίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, επιχειρώντας να περιορίσουν τις συνέπειες και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς η επιδείνωση του καιρού ενδέχεται να επιφέρει νέα προβλήματα τις επόμενες ημέρες.