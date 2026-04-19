Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα ξένης καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 19 Απριλίου, έπειτα από επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με ταχύτητα που έφτανε τα 192 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα, ενώ διαπιστώθηκε και ότι δεν προσάρμοζε την ταχύτητά του στις επικρατούσες συνθήκες.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.