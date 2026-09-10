Στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένει το ιατρείο της Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, όπου συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση που έχει στο επίκεντρο τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τη σύζυγό του και γιατρό Ιωάννα Γάκα, η οποία είχε αναλάβει την ιατρική φροντίδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών έχουν περάσει πλέον στο επόμενο στάδιο της έρευνας, θέτοντας σε λειτουργία, παρουσία ειδικών, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέσα στο ιατρείο παραμένουν τόσο η γιατρός, όσο και ο σύζυγός της, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο ιατρείο εντοπίστηκε και δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, που συνεχίζουν τους ελέγχους, αναζητώντας απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Βίντεο από την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Ένα βίντεο που καταγράφει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μέσα στο ιατρείο της Stem Cell Clinic αποκτά ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, την ώρα που η συγκεκριμένη ιατρική πράξη βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο οπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεσή μας εμφανίζεται η Ιωάννα Γάκα μαζί με ασθενή, η οποία βρίσκεται ξαπλωμένη σε κλίνη, μέσα στον χώρο του ιατρείου.

Δίπλα βρίσκεται το ειδικό μηχάνημα, ενώ η κάμερα καταγράφει τον εξοπλισμό και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι εικόνες παρουσιάζουν στην πράξη πώς μία διαδικασία, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό, πραγματοποιείται σε ασθενή που είναι συνδεδεμένος με ειδικό εξοπλισμό και υπό παρακολούθηση.

Τι συμβαίνει κατά την πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση και ειδικότερα η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είναι μία εξειδικευμένη διαδικασία κατά την οποία αίμα απομακρύνεται προσωρινά από τον οργανισμό και περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα.

Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός του πλάσματος από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Το πλάσμα αφαιρείται, και τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με υγρό αναπλήρωσης, όπως ανθρώπινη λευκωματίνη ή, ανάλογα με την περίπτωση, πλάσμα δότη.

Έτσι εξηγείται και η εικόνα που αποτυπώνεται στο βίντεο: η ασθενής παραμένει ξαπλωμένη στην κλίνη, ενώ δίπλα της λειτουργεί ο εξοπλισμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μία απλή αιμοληψία.

Η θεραπευτική αφαίρεση μπορεί να διαρκέσει ώρες και σε οργανωμένα συστήματα υγείας πραγματοποιείται σε εξειδικευμένες μονάδες με κλινική και νοσηλευτική υποστήριξη.

Το μηχάνημα στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία στο βίντεο αποκτά η παρουσία του μηχανήματος.

Και αυτό γιατί ακριβώς η ύπαρξη εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί πλέον ένα από τα ζητήματα που εξετάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, ότι στον φάκελο του Συλλόγου δεν υπήρχε καταγεγραμμένο μηχάνημα αφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, ενώ ειδική επιτροπή μετέβη στον χώρο προκειμένου να διαπιστώσει ποιος εξοπλισμός βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τον επανέλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 δεν είχε εντοπιστεί τέτοιο μηχάνημα, ενώ ο χώρος είχε άδεια παθολογικού ιατρείου.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εικόνες από διαδικασία πλασμαφαίρεσης μέσα στον χώρο αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο των συνολικών ερευνών για το τι ακριβώς πραγματοποιούνταν στο ιατρείο και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Γιατί χρειάζεται παρακολούθηση του ασθενούς

Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης απαιτεί παρακολούθηση, καθώς κατά τη διάρκειά της μπορούν να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις/παρενέργειες.

Μεταξύ των πιθανών επιπλοκών που αναφέρονται από εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η μείωση των επιπέδων ασβεστίου, η ζάλη και άλλες αντιδράσεις που μπορεί να χρειαστούν άμεση αντιμετώπιση.

Ο Γιώργος Πατούλης τόνισε επίσης ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη ιατρική πράξη, η οποία δεν απαιτεί μόνο κατάλληλο μηχάνημα, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο για την επιλογή του ασθενούς, όσο και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επιπλοκής.

Η κατάθεση της Ιωάννας Γάκα

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτά και η κατάθεση της Ιωάννας Γάκα, στο Α.Τ. Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνη που είχε προτείνει στον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς ο τραγουδιστής δεν αισθανόταν καλά το τελευταίο διάστημα και αναζητούσε τρόπο να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα ευρήματα από το ιατρείο, τον ιατρικό εξοπλισμό και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Δείτε φωτογραφίες από το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης