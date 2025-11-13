Επιμέλεια: Λυδία Παππά

«Είδα όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος του αγροτικού. Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ» περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας για τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια.

Η «Ζούγκλα» για πρώτη φορά αποκαλύπτει μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα πώς «γαζώθηκε» το αγροτικό όχημα του Φανούρη Καργάκη στο χωριό. Παντού υπάρχουν σημάδια από βολίδες. Στο κάθισμα του οδηγού υπάρχει το αίμα του. Εκεί τον βρήκαν οι σφαίρες. Βολίδες υπάρχουν στα τζάμια, στα πλαϊνά του οχήματος, στο παρμπρίζ που ράγισε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας έβλεπε το τζιπ να δέχεται πυρά, αλλά δεν μπορούσε να δει πόσα άτομα ήταν μέσα γιατί τα τζάμια ήταν φιμέ.

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ότι το αυτοκίνητο έφερε οπές περιμετρικά και αυτό αποτυπώνει και τη μανία με την οποία επιτέθηκαν στον Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις και το οπτικό υλικό, ο Φανούρης Καργάκης έφυγε εκείνο το μοιραίο πρωινό από το σπίτι του γύρω στις 11:14, με προορισμό το σημείο της συμπλοκής μεταξύ των δύο οικογενειών, που είχαν αρχίσει ήδη να ανταλλάσσουν κατάρες και ύβρεις.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα χάνει τη ζωή του και μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας, σε καρότσα λευκού αγροτικού αυτοκινήτου. Τραγικό πρόσωπο ήταν η γυναίκα του που έμαθε για την αδιανόητη τραγωδία όσο ήταν στο σπίτι της. Έφυγε τρέχοντας για το σημείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Δείτε τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιεύει η «Ζούγκλα»: