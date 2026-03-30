Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» των ισπανικών Αρχών, για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Europol εξακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με μέλη κυρίως από την Τουρκία, η οποία το τελευταίο έτος προέβη σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ισπανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

«Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει υποδομή για να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες κάνναβης στην Καταλονία και να τις διακινεί από στεριά και θάλασσα στην Ελλάδα και την Τουρκία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

Ο βασικός ύποπτος της Europol και των ισπανικών Αρχών είναι ένας Τούρκος με άδεια παραμονής στη χώρα μας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη και φέρεται να ήταν ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς συντόνιζε την προμήθεια και τη μεταφορά πυροβόλων όπλων στην Ισπανία, ενώ παράλληλα επέβλεπε την αγορά και την περαιτέρω διανομή ναρκωτικών σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία.

Η σχετική έρευνα ξεκίνησε από τις ισπανικές Αρχές τον Μάρτιο του 2025, όταν εντόπισαν την παράνομη εισαγωγή όπλων από την Τουρκία. Το κύκλωμα διένειμε τα όπλα σε άλλες εγκληματικές ομάδες στην Καταλονία.Έτσι οδηγήθηκαν στον εντοπισμό της σπείρας.

Τα όπλα τα οποία πουλούσαν ονομάζονται «Φρανκενστάιν» και αυτό διότι πρόκειται για απομιμήσεις επώνυμων όπλων, που κατασκευάζονται σε εργοστάσια της Τουρκίας.

Συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν οκτώ όπλα, 587 κιλά μαριχουάνα και 76 κιλά κάνναβης, αξίας 4.400.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή αστυνομικών των τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο των οποίων προσήχθησαν πέντε υπήκοοι Τουρκίας και μια ημεδαπή, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις οικίες και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.