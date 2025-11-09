Μία απίστευτη καταγγελία έγινε στο lesvosnews.gr από ένα ζευγάρι Τούρκων τουριστών, οι οποίοι ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Λέσβο για να βρεθούν στη «Γιορτή του Κάστανου» στην Αγιάσο.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι ευκατάστατων Τούρκων κατοίκων από το Αϊβαλί, οι οποίοι κατά την άφιξή τους στο λιμάνι της Μυτιλήνης, και κατά τον έλεγχο που τους έγινε από υπαλλήλους της Τελωνειακής Αρχής, βρέθηκαν να έχουν κάποια τσιγάρα παραπάνω από τα επιτρεπόμενα.

Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, η διευθύντρια του Τελωνείου Μυτιλήνης Κατερίνα Αποστολίδου τους σχημάτισε δικογραφία με την κατηγορία του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Μυτιλήνης, που διέταξε σύμφωνα με το κατηγορητήριο την κράτησή τους.

Έκπληκτοι οι δύο Τούρκοι τουρίστες, είδαν ένα περιπολικό της αστυνομίας να φτάνει και αφού τους έβαλαν χειροπέδες τους οδήγησαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου.

Από τις χειροπέδες που τους πέρασαν για την «εγκληματική» τους αυτή ενέργεια, δηλαδή να αποκρύψουν κάποια πακέτα τσιγάρα, τραυματίστηκαν σοβαρά.

Για του λόγου το αληθές έστειλαν φωτογραφίες με τις χειροπέδες στα χέρια.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διευθύντρια του Τελωνείου Κατερίνα Αποστολίδου τηρεί κατά γράμμα το νόμο για τους ελέγχους -και καλά κάνει- αλλά σε κάποιες περιπτώσεις στέλνει στον Εισαγγελέα ανθρώπους που ναι μεν είχαν παραπάνω προϊόντα από τα επιτρεπόμενα αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε να τους απαγγελθούν κατηγορίες για λαθρεμπόριο.

Πριν από λίγες ημέρες, παραλίγο να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο όταν το Τελωνείο διαπίστωσε ότι ένα ζευγάρι Τούρκων τουριστών είχε μαζί του 50 ευρώ περισσότερα από τα επιτρεπόμενα.

Και αυτό το ζευγάρι πέρασε μία απίστευτη ταλαιπωρία για 50 ευρώ, ενώ μάλιστα το θέμα αυτό λύθηκε με παρέμβαση του Προξενείου της Τουρκίας στην Ελλάδα και έγινε και θέμα στον Τουρκικό τύπο.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τα Προξενεία

Το ζευγάρι, που πέρασε αυτό το μαρτύριο εξαιτίας κάποιων πακέτων τσιγάρων που είχε παραπάνω, καταφεύγει στη δικαιοσύνη, με προσφυγές όχι μόνο στα δικαστήρια αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο, στα Προξενεία των δύο χωρών (Ελλάδας και Τουρκίας).

Παρατίθενται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έστειλαν οι δύο Τούρκοι τουρίστες, όπως και το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Νέα της Λέσβου», που στο φύλλο της ερχόμενης Δευτέρας θα είναι πρώτο θέμα.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΩΝ (Με μετάφραση από το google).

«Προσπάθησα να τους εξηγήσω με τον αναλυτικό, ήρεμο και ειλικρινή μου τρόπο στα ελληνικά και προσπάθησα να ηρεμήσω την κατάσταση. Στο μεταξύ, οι φίλοι μας έφυγαν επειδή δεν ήξεραν τι είχε συμβεί. Ο οικογενειακός φίλος από τον οποίο είχαμε πάρει τα πράγματά του, πήρε επίσης τα δικά του και έφυγε κι αυτός. Βρήκαν συνολικά 22 πακέτα τσιγάρα στο αυτοκίνητο και θεωρήθηκαν λαθρεμπόριο. Οι είσοδοι και οι έξοδοί μας με διαβατήριο δεν ελήφθησαν καν υπόψη, ωστόσο, θα έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη ότι το λαθρεμπόριο δεν γίνεται με 22 πακέτα τσιγάρα. Δεν είχαμε ξαναζήσει μια τέτοια κατάσταση στο νησί από το οποίο είχαμε μπει και βγει, ενώ μπαίναμε μόνο περιοδικά για τουριστικούς σκοπούς.

(Παρεμπιπτόντως, όταν η γυναίκα μου πήγε στο αυτοκίνητο πριν φτάσω, τη ρώτησαν αν υπήρχε αλκοόλ και τσιγάρα στο αυτοκίνητο. Είπε ότι υπήρχε 1 μπουκάλι αλκοόλ των 50cl και 3 χαρτοκιβώτια τσιγάρα. Ωστόσο, η διευθύντρια την ρώτησε αν μιλούσε αγγλικά και είπε ναι. Όταν ρωτήθηκε για το αλκοόλ και τα τσιγάρα στο αυτοκίνητο, είπε ότι υπήρχαν 3 πακέτα. Αργότερα, όταν βρέθηκαν τσιγάρα στις σακούλες, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Ωστόσο, το επίπεδο της γλώσσας μας δεν είναι ικανοποιητικό για να πούμε ναι, και ακόμα κι αν η γυναίκα μου είχε πει κάτι λάθος, θα είχα παρέμβει χωρίς δεύτερη σκέψη και θα είχα δώσει μια ειλικρινή απάντηση για τα 3 χαρτοκιβώτια).

Παρά ταύτα, μας πήγαν στον επάνω όροφο του τελωνείου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ενώ περιμέναμε να ολοκληρωθούν, η διευθύντρια του Τελωνείου Κατερίνα Αποστολίδου είπε όχι, δεν μπορείτε να περιμένετε εδώ, πηγαίνετε. Και με έστειλε μακριά. Εκείνη τη στιγμή, πήγα στο αυτοκίνητό μας και πήγα την απόδειξη του free shop στη γυναίκα μου και παρουσίασα ότι είχαμε αγοράσει 3 χαρτοκιβώτια. Πήγα στους φίλους μου και γύρω στις 12 το μεσημέρι, η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να έρθεις.

Αμέσως μπήκα σε ένα ταξί και πήγα στο Τελωνείο. Εκεί πήραν την κατάθεσή μου. Η κατάθεση της γυναίκας μου ελήφθη πριν από τη δική μου. Τα εξήγησα όλα ακριβώς και μετά μας όρισαν δικηγόρο.

Γύρω στις 3:40 μ.μ., μας είπαν ότι οι διαδικασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί (παρεμπιπτόντως, ήμασταν οι μόνοι από τις 9:00 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ.), και κλήθηκαν οι αστυνομικοί της εισαγγελίας και μας πέρασαν χειροπέδες (οι αστυνομικοί της εισαγγελίας ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μας, ήταν πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι).

Μας κατέβασαν από τις σκάλες με χειροπέδες ακριβώς τη στιγμή που οι Τούρκοι πολίτες του Αϊβαλιού έφταναν στα πλοία. Με λίγα λόγια, η φήμη μας καταστράφηκε. Ο αδερφός μου, που ήταν εκεί, άκουσε ανθρώπους να λένε με τα ίδια του τα αυτιά: «Α, δεν μπορεί να είναι τσιγάρα, σίγουρα είναι ναρκωτικά».

Είμαστε καταστηματάρχες με κατάστημα στο Αϊβαλί, και αυτό είναι δυσφημιστικό και ταπεινωτικό. Μας έβαλαν σε ένα περιπολικό και, επειδή δεν πήραν την τσάντα μου, μπόρεσα να βγάλω μια φωτογραφία με τις χειροπέδες μου. Μας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Λέσβου και μας έβαλαν σε ένα κρατητήριο…»

EMIN VOLDAS – SEMA CELIKKAYA VOLDAS

Π.Π.

Πηγές: lesvosnews.gr – Τα Νέα της Λέσβου