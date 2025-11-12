Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 12/11 στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, και ειδικότερα αρχιφύλακα των Φυλακών Κορυδαλλού, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του αρχιφύλακα ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν. Μάλιστα, η περόνη -σύμφωνα με πληροφορίες- είχε αφαιρεθεί. Στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να απομακρύνουν την χειροβομβίδα με ασφάλεια. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, εξετάζοντας το κατά πόσο αυτή συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα του σωφρονιστικού υπαλλήλου.