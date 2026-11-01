Βαθιά εξαπατημένη και συντετριμμένη δηλώνει η μητέρα ενός 12χρονου αγοριού, που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, καταγγέλοντας ότι ο Γολγοθάς της οικογένειάς της μετατράπηκε σε μηχανισμό πλουτισμού από επιτήδειους.

Η επαφή της με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά – Child’s Happiness» -μέσω της οποίας, με πρόσχημα τη θεραπεία ανήλικων ασθενών, συγκεντρώνονταν τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία κατευθύνονταν στη συνέχεια σε χλιδάτες αγορές, πολυτελή ταξίδια και στοιχήματα- ξεκίνησε μέσα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όταν άλλες μητέρες σε ανάλογη κατάσταση ανέφεραν ότι υπήρχε ένας φορέας που συνέδραμε οικονομικά νοσηλευόμενα παιδιά.

Όπως επισημαίνει η ίδια, μιλώντας στο thesspost.gr, στελέχη της οργάνωσης –ανάμεσά τους και η συλληφθείσα 35χρονη– ζήτησαν τη συναίνεσή της, προκειμένου να δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και ιατρικά στοιχεία του παιδιού της, με υπόσχεση διαφάνειας.

Τελικά, ενώ για την περίπτωσή της συγκεντρώθηκαν τεράστια ποσά, στην ίδια παραδόθηκε απλώς μία προπληρωμένη κάρτα τύπου Flex One, για αγορές βασικών αγαθών και ένδυσης, χωρίς να ενημερωθεί ποτέ για το συνολικό ύψος των εισφορών που προσέφεραν ανυποψίαστοι πολίτες.

«Βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος… από ανάγκη το κάναμε», δηλώνει, εκφράζοντας αποτροπιασμό για το γεγονός ότι η αγωνία της οικογένειάς της χρησιμοποιήθηκε ως μέσο κερδοσκοπίας.

«Ήμουν στο νοσοκομείο και μιλούσα με μητέρες που είχαν άρρωστα παιδιά μέσα. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ και προσευχόμουν, όχι μόνο για το παιδί μου. Και άκουσα ότι η… βοηθάει. Και ρώτησα, Τι είναι αυτό…; Και μου είπαν ότι είναι μία σελίδα που βοηθά τα παιδιά που είναι άρρωστα και είπα, πώς μπορώ κι εγώ; Και εγώ θέλω βοήθεια, εάν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουν κι εμένα».

«Μακάρι να μην έχει κανείς ανάγκη από τέτοια λεφτά, από τέτοια αρρώστια. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Εάν το έχουν κάνει αυτό, είναι κρίμα. Γιατί έχουμε άρρωστα παιδιά.. και βάλαμε τα παιδιά μας μέσα, να τα κοιτάει ο κόσμος. Βάλαμε φωτογραφίες, βάλαμε πόσων χρονών είναι, τι ασθένειες έχουν. Από ανάγκη το κάναμε αυτό. Και είναι κρίμα», κατέληξε.

Στον ανακριτή οι έξι συλληφθέντες: Το χρονοδιάγραμμα των απολογιών

Την ώρα που οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή, η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της.

Οι έξι συλληφθέντες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος παραμένουν υπό κράτηση και οδηγούνται διαδοχικά ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθούν.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί βαριές κακουργηματικές διώξεις που αφορούν:

– Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση / συμμορία.

– Απάτη και υπεξαίρεση κατ’ επάγγελμα.

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

– Δωροδοκία, δωροληψία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Κεντρικά πρόσωπα στο κατηγορητήριο είναι ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του –η οποία δραστηριοποιούνταν παράλληλα ως διαιτητής ποδοσφαίρου– καθώς και ο αδελφός της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών.

Ο μηχανισμός των εράνων και το «φαγοπότι» των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τα πορίσματα των Αρχών, η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν καταγγέλθηκε ότι ποσό περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο είχε συγκεντρωθεί για ανήλικο με νεοπλασματική νόσο, δεν εκταμιεύθηκε ποτέ για τη νοσηλεία του.

Από τη συνολική αποτίμηση της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι:

– Οργανώθηκαν συνολικά 92 έρανοι για 74 ασθενείς.

– Συγκεντρώθηκαν συνολικά σχεδόν 4.000.000 ευρώ μέσω εκκλήσεων στα social media και δωρεών από πολίτες, καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Στις οικογένειες των παιδιών διατέθηκε μόλις 1.000.000 ευρώ, με 34 περιπτώσεις γονέων να λαμβάνουν ποσά αισθητά μικρότερα από αυτά που αντιστοιχούσαν στις δωρεές.

Το καθαρό παράνομο κέρδος του κυκλώματος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα νοσοκομεία στα επώνυμα είδη και τα στημένα ματς

Τα χρήματα που προορίζονταν για θεραπείες και χειρουργεία κατέληγαν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των βασικών κατηγορουμένων.

Η έρευνα κατέγραψε δαπάνες για πολυτελή διαβίωση, επώνυμα ρολόγια, ρούχα και τσάντες υψηλής ραπτικής, συχνές επισκέψεις σε ακριβά εστιατόρια και ταξίδια, ενώ τμήμα των εσόδων διοχετευόταν σε εικονικές εταιρικές οντότητες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε στενή διασύνδεση με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Ο 37χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σκιώδης παράγοντας σε σωματεία της Πιερίας, ενισχύοντάς τα με κεφάλαια άνω των 250.000 ευρώ που προέρχονταν από τους εράνους. Επιπλέον, είχε συχνή επικοινωνία με αρχιδιαιτητή της περιοχής, δαπανώντας 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση για τον χρηματισμό διαιτητών, με απώτερο σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων και τον στοιχηματισμό σε προκαθορισμένα αποτελέσματα.

Εξονυχιστικός έλεγχος σε 246.000 τραπεζικές συναλλαγές

Καθοριστική για το ξεδίπλωμα του κυκλώματος ήταν η συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας τέθηκαν στο μικροσκόπιο 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

Στα στοιχεία αυτά αποτυπώθηκε ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, στους λογαριασμούς της οργάνωσης, αλλά και του 37χρονου επικεφαλής διακινήθηκαν κεφάλαια που ξεπερνούν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τα ευρήματα των Αρχών για συστηματική εκμετάλλευση της φιλανθρωπίας επί σειρά ετών.