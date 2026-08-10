Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 23χρονο που είχε βάλει GPS στο όχημα την πρώην κοπέλας του.

Η 22χρονη αντιλήφθηκε την κρυφά τοποθετημένη συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της και κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, δεν είναι πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο ο πρώην σύντροφός της, καθώς, όπως φαίνεται, ο νεαρός έχει αποκτήσει κάποιου είδους εμμονή μαζί της.

Μετά την καταγγελία της κοπέλας, ο νεαρός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ZarpaNews