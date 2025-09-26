«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην υπουργός, εκφράζοντας ουσιαστικά τη σύμφωνη γνώμη του, σχετικά με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Είναι άξιο επισήμανσης ότι η παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στην οποία αναφερόταν «ότι τα αιτήματα για εκταφή μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Με αυτόν τον τρόπο, με την αναφορά του στους στίχους από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, επέλεξε να εκφράσει τη στάση του για την τραγωδία των Τεμπών και για τα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων.