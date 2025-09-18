Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 32χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παλαιστίνιος ομολόγησε ότι έβαλε τρεις φωτιές, γιατί δεν είχε να φάει και κάποιοι τον πλήρωναν 100 ευρώ για να κάνει κάθε απόπειρα εμπρησμού.

Νωρίτερα, από το Αυτόφωρο είχε αναβληθεί η δίκη του για τις υποθέσεις των επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα του κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και εξύβριση, προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

