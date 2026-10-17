Από το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου εντοπίστηκαν προβλήματα υδροδότησης σε εννέα περιοχές της Αττικής, λόγω βλαβών που παρουσιάστηκαν στο δίκτυο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, τα εξειδικευμένα συνεργεία της βρίσκονται στα σημεία που υπάρχουν τα προβλήματα και εργάζονται για την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών.

Που εντοπίζονται τα προβλήματα υδροδότησης:

Αθήνα (Κάτω Πατήσια): Στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Μεσσαριάς.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Στη συμβολή των οδών Πάροδος Αργυράκη και Θηβών.

Πειραιάς (Προφήτης Ηλίας): Στη συμβολή των οδών Ηρακλέους και Σηραγγίου.

Πετρούπολη: Στην Κηπούπολη (Περικλέους και Σαλαμίνος) και στο κέντρο (Θράκης και Δωδεκανήσου).

Καλλιθέα: Στις Τζιτζιφιές (Ισμήνης και Ξενοφώντος, Ισμήνης και Θεοκρίτου) καθώς και στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης.

Κηφισιά (Κεφαλάρι): Στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Αρτέμιδος.

Νέα Χαλκηδόνα: Στη συμβολή των οδών Νικ. Τρυπιά και Εθνικής Αντιστάσεως.

Γλυφάδα: Στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Καποδιστρίου.

Βάρη: Στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Αγίου Δημητρίου.

Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα σημεία των διαρροών.