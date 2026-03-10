Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη 10/03 επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν σε παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα δραστηριοποιείται την τελευταία οκταετία στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξαπάτηση των παικτών, με κέρδη που ξεπερνούν τα €16.000.000,00 ευρώ, καθώς και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Από την έρευνα των αρχών, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται, μέσω των παράνομων λογισμικών να κερδίζουν μέχρι και 90%, με τους παίκτες, ουσιαστικά, να βάζουν στις τσέπες τους ελάχιστα χρήματα και να είναι μόνιμα χαμένοι.