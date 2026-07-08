Στόχος μιας άκρως οργανωμένης και επαγγελματικής σπείρας απατεώνων έγινε η ηλικιωμένη μητέρα της γνωστής δικηγόρου Εβίτας Βαρελά, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 40.000 ευρώ.

Η απάτη εκτυλίχθηκε το πρωί της 3ης Ιουλίου, με τους δράστες να προσεγγίζουν το θύμα στον δρόμο, χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία της οικογένειας για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί, όταν η ηλικιωμένη επέστρεφε πεζή στο σπίτι της μετά τα ψώνια. Ένα αυτοκίνητο με ένα καλοντυμένο και ευγενικό ζευγάρι σταμάτησε δίπλα της. Οι επιβαίνοντες την προσφώνησαν με το μικρό της όνομα, ρωτώντας την: «Τι κάνετε, κυρία Ολυμπία; Με θυμάστε;», ενώ αμέσως μετά αναφέρθηκαν και στην κόρη της, ρωτώντας αν η Εβίτα βρισκόταν στο σπίτι. Η οικειότητα αυτή λειτούργησε καθησυχαστικά για την ηλικιωμένη, η οποία πείστηκε ότι επρόκειτο για γνωστούς της οικογένειας.

Το κόλπο της «επιστροφής φόρου» και η εισβολή στο διαμέρισμα

Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, υποστήριξαν ότι η κόρη της δικαιούταν επιστροφή φόρου ύψους 16.000 ευρώ. Ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έπρεπε να πληρωθεί άμεσα ένα παράβολο 1.600 ευρώ, πιέζοντάς την χρονικά με το πρόσχημα ότι η τράπεζα θα έκλεινε σύντομα. Όταν η ηλικιωμένη ανέφερε ότι είχε μετρητά στο σπίτι, η γυναίκα προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει πεζή μέχρι το διαμέρισμα, ενώ ο άνδρας συνεργός της παρέμεινε κοντά με το όχημα.

Μέσα στο σπίτι, η άγνωστη γυναίκα κατάφερε να κρατήσει απασχολημένη τη μητέρα της δικηγόρου για περίπου 15 λεπτά. Η ηλικιωμένη της παρέδωσε τα 1.600 ευρώ, όμως η δράστιδα, εκμεταλλευόμενη τη στιγμή που η προσοχή του θύματος ήταν στραμμένη αλλού, εντόπισε και αφαίρεσε κρυφά επιπλέον 20.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας άλλων 20.000 ευρώ. Η απάτη αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με την κόρη της, η οποία κατάλαβε αμέσως ότι η ζημιά ήταν πολύ μεγαλύτερη.

«Θα σας βρω» – Ξέσπασμα και δημόσια προειδοποίηση από την Εβίτα Βαρελά

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η Εβίτα Βαρελά εμφανίστηκε απόλυτα αποφασισμένη να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Θα σας βρω. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό τους. Όλοι μαζί θα τους βρούμε».

Η γνωστή νομικός είχε μάλιστα προχωρήσει και σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από λίγες ημέρες.

Η δικηγόρος εκτίμησε ότι η οικογένειά της βρισκόταν υπό παρακολούθηση, καθώς οι δράστες γνώριζαν ότι οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού δεν είχαν ακόμη συνδεθεί. Παράλληλα, περιέγραψε τους απατεώνες ως επαγγελματίες, σημειώνοντας ένα ύποπτο στοιχείο: «Φόραγαν πουκάμισα με μακριά μανίκια στους 40 βαθμούς, κάτι θα ήθελαν να κρύψουν προφανώς, ίσως κάποια τατουάζ». Η κ. Βαρελά εξέφρασε την πεποίθησή της ότι οι δράστες τέτοιων απατών ανήκουν σε ποσοστό 95% στην κοινότητα των Ρομά, τονίζοντας την ανάγκη ελέγχων στους καταυλισμούς.

Τέλος, η δικηγόρος υπογράμμισε ότι η μητέρα της ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς αν η ίδια βρισκόταν στο σπίτι και τους αντιλαμβανόταν, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί βίαια.

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς την πάτησε, προσοχή γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους», κατέληξε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανυποψίαστους πολίτες.