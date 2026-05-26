Σε πλήρη εγρήγορση παραμένουν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 24 Μαΐου 2026, η νόσος έχει προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 2.172 κρούσματα, οι πληγείσες εκτροφές ανέρχονται σε 2.681 και τα ζώα που θανατώθηκαν σε 488.754.

Μέγεθος Συνολικός Αριθμός Επιβεβαιωμένα Κρούσματα 2.172 Πληγείσες Εκτροφές 2.681 Θανατώσεις Ζώων 488.754

Το τελευταίο διάστημα, και συγκεκριμένα από 11 έως 24 Μαΐου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα, τα οποία εντοπίστηκαν στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας, Ροδόπης και Φωκίδας.

Για την αποτροπή της παράνομης διακίνησης και τη συμμόρφωση με τα μέτρα, οι αρχές (σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.) έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους: από 14 Οκτωβρίου 2025 έως 24 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 81.998 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 124 παραβάσεις και έγιναν 121 συλλήψεις.

Το υπουργείο συνεχίζει τη χρηματοδοτική στήριξη για την ανακούφιση του πρωτογενούς τομέα και την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειών:

-26,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί μέσα στο 2026 ως αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους για τα θανατωθέντα ζώα.

-4,4 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στις Περιφέρειες για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για την εφαρμογή των έκτακτων κτηνιατρικών μέτρων.