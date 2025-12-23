Στους 450.233 ανέρχεται ο αριθμός των αιγοπροβάτων που έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεωτικών υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, τα οποία εντοπίστηκαν σε 2.449 εκτροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (12–19 Δεκεμβρίου 2025), προέκυψαν 74 νέα κρούσματα, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους, σε 17 Περιφερειακές Ενότητες και μία Μητροπολιτική Ενότητα. Ειδικότερα, κρούσματα καταγράφηκαν στις ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων και Φωκίδας, καθώς και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η ΕΕΕΔΕΕ επαναλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών οδηγιών και περιοριστικών μέτρων, επισημαίνοντας ότι:

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και με την κατοχή όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών εγγράφων.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγής ζώντων αιγοπροβάτων από Ρουμανία και Βουλγαρία.

Στις απαγορευμένες ζώνες, η μετακίνηση ζώων επιτρέπεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR στο σίελο).

Ισχύει αυστηρά ο κανόνας «ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή», χωρίς συλλογή ζώων από διαφορετικές μονάδες.

Η σφαγή πραγματοποιείται σε προκαθορισμένη ημέρα, κατά την οποία σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Επιβάλλεται αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στα μεταφορικά μέσα, με υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση πριν και μετά τη μεταφορά, καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων.

Πραγματοποιούνται έλεγχοι από την Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, με άμεση επικοινωνία με τις κτηνιατρικές Αρχές και έλεγχο όλων των συνοδευτικών εγγράφων.

Τέλος, αναφορικά με τη βιοασφάλεια και τη διακίνηση ζωοτροφών, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η μεταφορά τους επιτρέπεται σε ολόκληρη τη χώρα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση τήρησης όλων των κανόνων βιοασφάλειας. Ενδεικτικά, προβλέπεται η προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, η χρήση κεντρικών οδικών αρτηριών χωρίς στάσεις ή εκφορτώσεις, ο υποχρεωτικός καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων, η τήρηση αρχείου απολυμάνσεων, καθώς και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας μίας χρήσης από οδηγούς και μεταφορείς.

