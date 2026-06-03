Αυξήσεις έως και 100% στους μισθούς των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που θα φτάνουν μέχρι και τα 4.700 ευρώ το μήνα (μεικτά), προβλέπει διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Στο άρθρο 56 του εν λόγω νομοσχεδίου με τίτλο «Αποδοχές Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος – Τροποποίηση άρθρου 145 ν. 4472/2017», αναφέρεται ότι:

«Οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζονται ως εξής:

α) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο ύψος του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί ανωτάτων ορίων αποδοχών.

β) Οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές των Τιτουλάριων Επισκόπων και των Βοηθών Επισκόπων ορίζονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών της περ. α).».

Τα ποσοστά 90% και 70% έναντι των «ανώτατων ορίων αποδοχών» αφορούν στο μισθό που παίρνει ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου.

Με την αναπροσαρμογή των βασικών μισθών και των ανώτατων ορίων αποδοχών στο Δημόσιο (ν. 4354/2015), οι ανώτατες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνονται από 1η Απριλίου 2026 στα 5.191 ευρώ (μεικτά).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 90% για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες αντιστοιχεί σε 4.673 ευρώ μεικτά το μήνα και το 70% για τους επισκόπους σε 3.635 ευρώ μεικτά το μήνα.

Από την 1η Απριλίου 2026, ένας Μητροπολίτης αμείβεται με περίπου 2.350 ευρώ το μήνα. Εφόσον με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου «περάσει» και το επίμαχο άρθρο 56, τότε θα μιλάμε για μία αύξηση της τάξης του 100%, αφού ο Μητροπολίτης θα δει τα 2.350 ευρώ να γίνονται 4.700 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι μηνιαίες απολαβές του Αρχιεπισκόπου από την 1η Απριλίου 2026 είναι στα 2.740 ευρώ και του επισκόπου στα 1.960 ευρώ. Με τις αναλογίες του 90% και 70% οι αυξήσεις τους θα κυμαίνονται από 71% ως 85%, αντίστοιχα.

Επί της ουσίας πρόκειται για μία «φωτογραφική διάταξη» που εκτοξεύει τις αμοιβές των ιεραρχών, αφήνοντας έξω τους κληρικούς.

Αλλά και για μία διάταξη που προκαλεί το «περί δικαίου» αίσθημα των πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διαρκείς αυξήσεις τιμών (πάνω από το 5% ο πληθωρισμός και τον Μάιο) και που ο κατώτατος μισθός πήγε φέτος στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55% για όλο το… έτος.

(με πληροφορίες από Dnews.gr)