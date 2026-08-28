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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον ημιώροφο οικήματος επί της οδού Μακεδονίας, με τους πυροσβέστες να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του έναν ηλικιωμένο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας υπήρξε άμεση και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival

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