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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον ημιώροφο οικήματος επί της οδού Μακεδονίας, με τους πυροσβέστες να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του έναν ηλικιωμένο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας υπήρξε άμεση και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival