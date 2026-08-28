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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία.
Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον ημιώροφο οικήματος επί της οδού Μακεδονίας, με τους πυροσβέστες να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του έναν ηλικιωμένο.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας υπήρξε άμεση και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση του συμβάντος.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Πηγή: thestival