Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν χθες (17/4) το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Κορδελιού-Ευόσμου, έπειτα από καταγγελία για βιασμό ανήλικης. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, από την αρμόδια υπηρεσία δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανήλικη βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, όπου κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε 19χρονος εργαζόμενος. Στη συνέχεια, αποχώρησε με τον 21χρονο με το όχημά του και μετέβησαν σε άλλο σημείο, όπου, όπως η ίδια κατήγγειλε, προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο 45χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο 19χρονος υπάλληλος για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ