Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον Εύοσμο την Τετάρτη (22/7), καθώς προκλήθηκαν εκρήξεις και φωτιά από κομμένα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα καλώδια κόπηκαν λόγω ξηρικής καταιγίδας με ισχυρούς ανέμους, που έπληξε τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κοπεί κεντρική καλωδίωση.

Η υψηλή τάση προκάλεσε συνεχείς εκρήξεις σε καλώδια και μετασχηματιστή. Οι σπινθήρες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιούργησαν αμέσως μέτωπο φωτιάς που εξαπλώθηκε επικίνδυνα.

Όπως φαίνεται από το πιο κάτω βίντεο, κάτοικος ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική. Δύο οχήματα έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα για τα γειτονικά σπίτια, τις πολυκατοικίες, τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: meteology live