Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη νεροποντή που έπληξε το Ηράκλειο το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η δυνατή βροχή, που ξέσπασε αιφνιδιαστικά, μετέτρεψε πολλούς δρόμους σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Στην περιοχή του Γιοφύρου, η στάθμη του νερού ανέβηκε σε ανησυχητικά επίπεδα, ενώ σε Μαλάδες και Γάζι σημειώθηκαν πλημμύρες και καθιζήσεις, σε τμήματα του οδοστρώματος. Συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται από το μεσημέρι επί ποδός, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα νερά και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στις Μοίρες, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε δυσκολίες στις μετακινήσεις και περιορισμένη ορατότητα για τους οδηγούς. Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ