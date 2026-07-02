Στα μέσα Ιουλίου αναμένεται να καταφτάσουν στην Ελλάδα οι πρώτες ξένες δυνάμεις πυρόσβεσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Συνολικά, 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες θα φιλοξενηθούν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

Οι 245 πυροσβέστες, οι οποίοι θα πλαισιώνονται και από μηχανοκίνητα τμήματα, προέρχονται από τη Γαλλία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Τσεχία. Η ανάπτυξή τους θα γίνει κλιμακωτά από τις 16 Ιουλίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις εξής επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος: Αττική (Νέα Μάκρη), Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στους Έλληνες πυροσβέστες κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η συνεκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες πεδίου, καθώς και η ανταλλαγή πολύτιμης τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Προπαρασκευαστικά σεμινάρια και η πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας

Για την αρτιότερη προετοιμασία της φετινής διοργάνωσης, το Πυροσβεστικό Σώμα διοργάνωσε στα τέλη Μαΐου ένα κοινό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών και τους Διοικητικούς Συνδέσμους. Επιπλέον, από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η αντίστοιχη εκπαίδευση για τους επικεφαλής των εισερχόμενων ομάδων (Team Leaders).

Η Ελλάδα συμμετέχει αδιάλειπτα στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης καθ’ όλη την πενταετή εφαρμογή του, έχοντας μάλιστα φιλοξενήσει το πιλοτικό πρόγραμμα (pilot project) του 2022. Για άλλη μια χρονιά, η χώρα μας θα αποτελέσει τον κορυφαίο προορισμό υποδοχής, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων πυροσβεστών.

Ελληνικές αποστολές σε Γαλλία και Κύπρο

Παράλληλα με την υποδοχή δυνάμεων, η Ελλάδα συνδράμει και άλλες χώρες με δύο τμήματα των 21 πυροσβεστών από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.):

Νότια Γαλλία: Από 1η έως 15 Ιουλίου 2026, ένα μηχανοκίνητο τμήμα δασοπυρόσβεσης θα εγκατασταθεί στην πόλη Gignac (ευρύτερη περιοχή του Montpellier) για την ενίσχυση των Γάλλων συναδέλφων τους.

Κύπρος: Από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2026, η αντίστοιχη ελληνική ομάδα θα σταθμεύσει στον δασικό σταθμό στη θέση Πλατάνια του Δήμου Λεμεσού.

Ρεκόρ συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, το Πρόγραμμα Προεγκατάστασης καταγράφει φέτος συμμετοχή-ρεκόρ. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας θα αναπτυχθούν σε διάφορα μέτωπα του Νότου. Πέραν της Ελλάδας, οι δυνάμεις αυτές θα κατανεμηθούν στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία, διευρύνοντας τον χάρτη των χωρών υποδοχής περισσότερο από κάθε άλλη φορά.