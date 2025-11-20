«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 χρόνων δράσης και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile του Οργανισμού, με αφορμή την 20η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

Οι θεματικές που θα απασχολήσουν, αναδείχθηκαν από ομάδες παιδιών και εφήβων από όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, τα πάνελ θα απασχολήσουν το Bullying, οι Σχέσεις στην οικογένεια και τα πρότυπα, η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και η πρόκληση του ΑΙ, η Βία απέναντι στα παιδιά, ο Ρατσισμός και η Ρητορική Μίσους, τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Σχολείο και σε κάθε ένα θα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες, έφηβοι από όλη την Ευρώπη, μαθητές και μαθήτριες από Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα, ενώ στα ερωτήματα και στις εισηγήσεις των παιδιών, θα κληθούν να τοποθετηθούν επιστήμονες με εξειδίκευση στο πεδίο και σε κάθε θεματική.

Ομιλητές στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, θα είναι (αλφαβητικά):

Αγγελοπούλου Γεωργία, Ψυχολόγος, Συντονίστρια Γραμμών Υποστήριξης & Βοήθειας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Γκίκα Ιωάννα, Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κέντρου για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κουφονικολάκου Θεώνη, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Κόκκορη Φωτεινή, Εισαγγελέας ανηλίκων Πειραιά

Κολοκυθά Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός, MSc Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Περτσινίδου Κορίννα, M.Sc., Συντονίστρια Σχολικών Προγραμμάτων και Δικτύων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Παιδί ομάδας Δικαιωμάτων (ΤΧΤΠ)

Σκαλή Θεοδώρα, Μέλος ΕΔΙΠ Ψυχολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ – Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Σπυροπούλου Σταυρούλα, Ψυχολόγος MSc, Συντονίστρια Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση & Εκμετάλλευση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Χαρδαλούπα Ιωάννα, Ψυχολόγος MSc, Συντονίστρια Κέντρου για τη Βία & Εκφοβισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ψωμαθιανού Αλεξάνδρα, Ψυχολόγος MSc, Τμήμα Πρόληψης & Ευαισθητοποίησης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σημειώνεται ότι στη διοργάνωση και υλοποίηση του Συνεδρίου καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία απαρτίζεται από μαθητές εθελοντές, μέλη του Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Μαθητικού Δικτύου YouSmile του Οργανισμού. Τα μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων εκπροσωπούν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με κύρια αποστολή την εφαρμογή και προώθηση ενός από τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, που είναι η γνήσια Παιδική Συμμετοχή (ChildParticipation) στη λήψη αποφάσεων.

Το Συνέδριο θα παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες από Σχολεία όλης της χώρας, εκπρόσωποι από την Ελλάδα και διεθνώς, αρμόδιοι για θέματα παιδικής προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών.

Στόχος του Συνεδρίου είναι:

να αναδειχθούν γνήσια και αδιαμεσολάβητα, χωρίς την παρέμβαση ή καθοδήγηση ενηλίκων, οι θέσεις και απόψεις των παιδιών για τα θέματα που τα απασχολούν, όπως τα ίδια τα ανέδειξαν ως σημαντικά

να τοποθετηθούν σε αυτά επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στο πεδίο

να διαμορφωθούν προτάσεις, οι οποίες θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να χαράξουν στρατηγικές και να λάβουν αποφάσεις με σκοπό την ουσιαστική προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

