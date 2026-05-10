Τη Δευτέρα (11/5), αναμένεται να συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει εάν οι νυν εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης, θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν θα κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων.

Την εισήγηση για τα πρόσωπα που προτείνονται να καλύψουν τις επίμαχες θέσεις, θα κάνει ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει υπό την 11μελή σύνθεσή του -η οποία προκύπτει κατόπιν κλήρωσης- με συμμετοχή της Πρόεδρου, του Εισαγγελέα, επτά αεροπαγιτών και δύο αντεισαγγελέων του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ για όλους τους υποψηφίους προβλέπεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για τις θέσεις έχουν εκδηλώσει συνολικά εννέα Εισαγγελείς.

Στο τραπέζι έχει τεθεί το ενδεχόμενο ανανέωσης ή παράτασης της θητείας των τριών Εισαγγελέων για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι για πλήρη πενταετία, προκειμένου μέσα σε αυτό το διάστημα να ολοκληρώσουν τις έρευνες που χειρίζονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και άλλες εκκρεμείς δικογραφίες.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύσει τον νόμο, ο οποίος, αναφέρεται σε πενταετή θητεία όσον αφορά στον αρχικό διορισμό, δεν προβλέπει όμως ρητά το πόσος μπορεί να είναι ο χρόνος ανανέωσης.

Η λύση, υποστηρίζεται, μιας μικρότερης χρονικά παράτασης, θα μπορούσε να ικανοποιήσει, έστω εν μέρει, όλες τις πλευρές και να αποτρέψει μεγάλες αντιδράσεις.