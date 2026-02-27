Ολοκληρώθηκε μια εβδομάδα από τον «κόκκινο συναγερμό» που είχε σημανθεί για τον Έβρο. Οι εικόνες από τις εκτεταμένες πλημμύρες είναι αποθαρρυντικές. Το μόνο θετικό της υπόθεσης είναι πως τις τελευταίες ώρες η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει κατά πέντε εκατοστά.

Το Τυχερό Έβρου βρίσκεται στο επίκεντρο των αρμόδιων Αρχών, καθώς υπάρχει φόβος ότι είναι το επόμενο ανάχωμα που θα σπάσει.

Μέχρι και τις 6-7 Μαρτίου δεν διαφαίνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, ενώ στρατιώτες από το φυλάκιο της περιοχής, ενισχύουν τα αναχώματα.

Παράλληλα, σημειώνεται πως στο φράγμα του Άρδα εισέρχονται από την Βουλγαρία 500 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο. Συνολικά σε ολόκληρη την περιοχή του Έβρου έχουν πλημμυρίσει 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Στο Σουφλί υποχώρησαν τέσσερα αναχώματα

Τέσσερα αναχώματα έχουν σπάσει στο Σουφλί και πιο συγκεκριμένα αυτά των Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό.

Σε πλήρη αναστάτωση βρίσκεται η τοπική κοινωνία, καθώς οι εικόνες αυτές τους ξυπνάνε μνήμες από την καταστροφική πλημμύρα του 2015.

Καλύτερη η εικόνα στα Λάβαρα

Στην περιοχή των Λαβάρων, τα νερά φαίνεται να υποχωρούν και σε αυτό βοήθησε και το σπάσιμο φράγματος σε χωριό στη Βουλγαρία.

Η στάθμη του νερού είχε φτάσει τα έξι μέτρα αλλά η κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τις Αρχές. Από το φράγμα του Άρδα εισέρχονταν από την Βουλγαρία 1.000 κυβικά νερό ανά δευτερόλεπτο.

Δύο μήνες στα νερά οι καλλιέργειες

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια.

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη του νερού.

Οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες και στην τοπική οικονομία είναι ιδιαιτέρως σημαντικές.

Με πληροφορίες από ERTNews