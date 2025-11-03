Τρακτέρ από όλο τον Έβρο συγκεντρώνονται έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, επί της Εθνικής Οδού, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο για «θερμή» υποδοχή στον πρωθυπουργό, ενόψει της αυριανής επίσκεψής του στην περιοχή, κατά την οποία θα εγκαινιαστεί ο σταθμός φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ.

Όπως δείχνει το πιο κάτω βίντεο, αγρότες με κόρνες πλησιάζουν το αεροδρόμιο «Δημόκριτος».

Ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, ανακοίνωσε από νωρίς το μεσημέρι μηχανοκίνητη πορεία. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αγρότες από όλες τις περιοχές του Νομού.

Οι παραγωγοί του κλάδου – αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς – έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν δεν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς περιμένουν συνάντηση με την κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Η τεταμένη ατμόσφαιρα που διατηρείται στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο έχει σημάνει συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδια κλιμάκια από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές για την πομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

