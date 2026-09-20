Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος ΕΠΟΠ Επιλοχία στον Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr, πρόκειται για Επαγγελματία Οπλίτη του Όπλου των Διαβιβάσεων, βαθμού Επιλοχία, ο οποίος υπηρετούσε σε στρατιωτική μονάδα της Αλεξανδρούπολης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο στρατιωτικός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε τους οικείους του να ειδοποιήσουν άμεσα το ΕΚΑΒ. Το στέλεχος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή, ο Επιλοχίας κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους και όσους τον γνώριζαν.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο τους ανήλικα παιδιά, ενώ τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.