Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22/05, στην περιοχή του Έβρου, όταν ένα βαν εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τάφρο. Στο όχημα επέβαιναν επτά μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, συγκεκριμένα έξι άνδρες και μία γυναίκα.

Το ατύχημα συνέβη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, σε κοντινή απόσταση από το χωριό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, με τους τραυματίες να μεταφέρονται άμεσα με οχήματα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Βάσει των πρώτων στοιχείων από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική εισαγωγή τους στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση.

Η προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.