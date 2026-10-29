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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στην Ορεστιάδα του Έβρου, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δύο άτομα.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε κλήση για το συμβάν γύρω στις 03:00.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι, κάνοντας χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν 22χρονο και μία 20χρονη.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τους δύο νέους να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.