Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται ο Έβρος, καθώς χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει ήδη από την μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού. Η Πολιτική Προστασία έστειλε στις 02:34 τα ξημερώματα της Τετάρτης μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό στην παραποτάμια περιοχή, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Το προειδοποιητικό μήνυμα σήμανε νέο συναγερμό καθώς η στάθμη του ποταμού παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα νερά να ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και τις παραποτάμιες περιοχές.

Κλειστός ο κόμβος Λαβάρων – Ενισχύονται τα μέτρα

Λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα -όπως γράφει η ιστοσελίδα pameevro– ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό, ενώ αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου Λαβάρων, καθώς η κυκλοφορία κρίθηκε επικίνδυνη λόγω της συγκέντρωσης υδάτων.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.

«Κόκκινος» συναγερμός έως την Παρασκευή

Η περιοχή έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός Έβρος παραμένει μεγάλος.

Το φαινόμενο παρουσιάζει δυναμική μεταβολή, με την πίεση να μετακινείται από σημείο σε σημείο, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες για την αποφυγή νέων ρηγμάτων ή υπερχειλίσεων.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό με την Πολιτική Προστασία, ενώ μηχανήματα και συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Δείτε βίντεο: